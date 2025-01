Primavera 1, Milan-Lecce (1-1): l'ha pareggiata il Diavolo con Scotti

La partita di è accesa nell'arco di due minuti dopo un leggero battibecco tra le panchine. Bravo il Milan a giovarne dal nervosismo creatosi, perché poco dopo la ripresa del gioco (è stato espulso un dirigente del Lecce) Eletu ha trovato in profondità Scotti, che nell'uno contro uno, sia con il difensore che con il portiere avversario, non ha fallito riequilibrando il punteggio al PUMA House of Football. Il tutto al minuto 77'.