Primavera, assenti Ibra Jr, Sala e Longoni. Magni con Milan Futuro

Il Milan Primavera scende in campo in questi minuti, alle ore 11, in casa dell'Hellas Verona per il 28° turno del campionato di Primavera 1. Ci sono diverse assenze per il tecnico Federico Guidi. L'allenatore rossonero deve rinunciare all'ultimo sia a Maximilian Ibrahimovic che ad Alessandro Longoni che non sono stati bene nelle ultime ore. Ancora out Alessandro Sala. Non presenti anche Vittorio Magni e Colzani convocati con Milan Futuro che giocherà alle 15 in casa del Legnago Salus.

HELLAS VERONA (3-5-2): Magro; Nwanege, Kurti, Nwachukwu; Agbonifo, Peci, Dalla Riva, Pavanati, De Battisti; Monticelli, Vermesan. A disp.: Zouaghi, Popovic, Szimionas, Mogentale, De Rossi, Scharner, Vapore, Stella, Albertini, Philippe, Barry. All.: Sammarco

MILAN (4-3-3): Pittarella; Bakoune, Nissen, Frugnoli, Perera; Ossola, Victor, Comotto; Liberali, Scotti, Bonomi. A disp.: Faccioli, Mancioppi, Perin, Perrucci, Skoczylas, Di Siena, Lamorte, Perina, Cappelletti, Vladimorov, Șiman. All. Guidi