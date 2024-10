Primavera, Bologna-Milan: le formazioni ufficiali. Ibra titolare, c'è Comotto

vedi letture

Il Milan Primavera, dopo la sconfitta immeritata inYouth League contro il Bayer Leverkusen, torna in campo nella giornata di oggi in campionato e sfida il Bologna in trasferta. La gara è valevole per la settima giornata del campionato di Primavera 1: attualmente i rossoneri ricoprono la terza posizione con 13 punti e con una vittoria balzerebbero in testa alla classifica. Il Bologna è invece undicesimo in graduatoria con otto punti all'attivo. Queste le formazioni ufficiali della sfida:

BOLOGNA (4-3-1-2): Happonen; Puukko, Markovic, De Luca, Papazov; Menegazzo, Diop, Labedzki; Byar; Mangiameli, Ebone. A disp.: Pessina, Lai, Ravaglioli, Tirelli, Gattor, Nesi, Tordiglioni, Baroncioni, Oliviero, Jaber. All. Rivalta

MILAN (4-3-3): Pittarella; Bakoune, Paloschi, Dutu, Grilli; Stalmach, Sala, Comotto; Bonomi, Scotti, Ibrahimovic. A disp.: Colzani, Colombo, Lamorte, Mancioppi, Nissen, Ossola, Parmiggiani, Perera, Perin, Perrucci, Siman. All. Guidi