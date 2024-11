Primavera, gli impegni a novembre della squadra di Federico Guidi

PRIMAVERA MASCHILE

Reduce dallo splendido successo sul campo della Fiorentina capolista, la squadra di Guidi è ora attesa da un mese denso di appuntamenti - ben sei - tra Italia ed Europa. In campionato ben tre sfide casalinghe per confermarsi nei piani alti della classifica, in Youth League due trasferte per trovare la prima affermazione stagionale e inseguire il passaggio del turno.

PRIMAVERA 1

10ª giornata, Milan-Hellas Verona, sabato 2 novembre alle 13.00 (Sportitalia) - PUMA House of Football

11ª giornata, Milan-Cagliari, sabato 9 novembre alle 11.00 (Sportitalia) - PUMA House of Football

12ª giornata, Lecce-Milan, sabato 23 novembre alle 11.00 (Sportitalia) - DEGHI Sport Center, San Pietro in Lama (LE)

13ª giornata, Milan-Roma, da definire (Sportitalia) - PUMA House of Football

YOUTH LEAGUE

4ª giornata, Real Madrid-Milan, martedì 5 novembre alle 16.00 (Milan TV e AC Milan Official App) - Estadio Alfredo Di Stefano

5ª giornata, Slovan Bratislava-Milan, martedì 26 novembre alle 13.00 (da definire) - National Training Centre, Senec