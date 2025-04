Primavera, Guidi dopo Lazio-Milan 0-2: "I ragazzi meritano di andare ai playoff. Grande prestazione contro una squadra forte"

vedi letture

Federico Guidi, tecnico della Primavera del Milan, ha commentato così la vittoria in casa della Lazio per 2-0: "I ragazzi meritano di andare ai playoff per le tante partite giocate bene e con prestazioni di alto profilo come quella di oggi perchè avevamo davanti una squadra con tanti giocatori che avevano giocato contro di me nella semifinale scudetto con la Roma, quindi parliamo di una squadra che ha dieci anni più di noi. Abbiamo giocato contro una squadra forte, abbiamo fatto una grande prestazione come ne abbiamo fatte altre durante la stagione.

I ragazzi mi hanno sempre stupito in positivo. Poi è chiaro che abbiamo avuto degli alti e bassi dovuti anche al fatto che siamo molto giovani e quindi possiamo commettere degli errori. Dall'altra parte però dobbiamo maturare in fretta per evitare di fare certi errori, siamo stati un po' discontinui nella voglia di arrivare al risultato. Magari ora saremmo in una posizione di classifica migliore".