Primavera, MIL-INT (1-1): la pareggia il solito Camarda. Primo gol per lui in un derby

A 10' dalla fine della prima frazione di gioco, nel momento di massimo sforzo del Milan, la formazione di Ignazio Abate ristabilisce l'equilibrio al Puma House of Football grazie al suo uomo copertina, il solito Francesco Camarda. Il 9 rossonero, infatti, dopo un interessante suggerimento di Sia supera un avversario con caparbietà e per poi calciare una saetta che si stampa poco sotto l'incrocio dei pali. Quello di oggi, è il primo gol segnato in un derby Primavera da Camarda.

