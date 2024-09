Primavera, Milan-Empoli 3-0 a fine primo tempo: in gol Scotti, Ibrahimovic e Stalmach

Ottimo primo tempo della Primavera del Milan che è in vantaggio all'intervallo per 3-0 contro l'Empoli nella gara valida per la quarta giornata di campionato: al Puma House of Footballi - Centro Sportivo Vismara, i rossoneri di mister Guidi sono passati in vantaggio al 18' con Scotti e hanno trovato poi la rete del raddoppio al 29' con Maximilian Ibrahimovic. Nel finale della prima frazione di gioco, al 40', ecco il tris di Stalmach.

Queste le formazioni ufficiali di Milan ed Empoli:

MILAN: Longoni, Bakoune, Nissen, Perin, Sala, Ibrahimovic, Dutu, Grilli, Siman, Stalmach, Scotti. A disp.: Colzani, Mancioppi, Paloschi, Perrucci, Parmigiani, Gualdi, Lamorte, Frugnoli, Ossola, Tezzele, Colombo. All.: Guidi.

EMPOLI: Versari, Moray, Majdandzic, Bacci, Tosto, El Biache, Cesari, Huqi, Popov, Rugani, Orlandi. A disp.: Fuscaldo, Bacciardi, Akpa-Chukwu, Monaco, Falcusan, Lauricella, Trdan, Matteazzi, Pauliuc, Olivieri, Pereira Gravelo. All.: Birindelli.