Primavera, Soncin: "Ecco cosa serve per parare i rigori"

Matteo Soncin, portiere del Milan Primavera, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale rossonero della vittoria della sua squadra anche grazie alla propria prestazione nei calci di rigore: "Per noi è una vittoria importante, dobbiamo cercare di andare avanti il più possibile in questa competizione. Vincere così dà molta fiducia alla squadra anche in ottica campionato. ci tenevamo a passare questo turno, è una vittoria di squadra. Ci abbiamo creduto fino in fondo, per fortuna è arrivato il gol di Pecorino che ci ha permesso di portarla ai rigori e di vincerla. Per parare i rigori ci vuole soprattutto tranquillità, un po' di fortuna e cercare di intuire la direzione quando inizia la rincorsa. Contro lo Spezia nel prossimo turno sarà difficile, in campionato hanno dimostrato quanto siano in grado di essere una squadra ostica".