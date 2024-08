Primavera, Udinese-Milan 0-4: il racconto della partita

Che inizio! Parte nel migliore dei modi la stagione del nuovo Milan Primavera, vittorioso in trasferta sul campo della neopromossa Udinese per 4-0. Dopo una prima mezzora di studio, con poche emozioni da entrambe le parti, i rossoneri hanno sbloccato l'incontro in chiusura di primo tempo con un Bonomi sugli scudi: prima l'incursione chiusa dall'assist per l'1-0 di Maximilian Ibrahimović (primo gol in categoria per lui), poi il rigore dello stesso numero 30 rossonero nel recupero dei 45' iniziali.

In superiorità numerica per più di un tempo per il doppio giallo al friulano Abankwah, i rossoneri hanno poi gestito l'incontro in maniera sicura e autoritaria, con una ripresa di personalità e attenzione su tutte le fasi di gioco. A coronare la mattinata friulana la doppietta di Ibrahimović - uno splendido destro dal limite per sigillare il miglior esordio possibile - e il gol nel finale di Perin, a triangolo con l'assist di Cappelletti. Ottima la prima, quindi, per i ragazzi di Mister Guidi che torneranno in campo lunedì 26 agosto alle 18.30 per affrontare il Torino al PUMA House of Football.

LA CRONACA

Mattinata molto calda al comunale di Casarsa della Delizia (provincia di Pordenone), con le due squadre che impostano l'incontro su ritmi bassi come logica conseguenza. Il Milan gioca ordinato, concede poco ma la prima occasione è dei padroni di casa al 23', quando è una grande parata di Mastrantonio su De Crescenzo a negare il vantaggio friulano. Succede poco fino al 38', minuto del gol rossonero. Una rete costruita da Bonomi, che avanza sulla destra prima di mettere in mezzo per l'inserimento di Ibrahimović, freddo nel superare Malusa in area piccola. Non è solo il gol a cambiare il leit-motiv del match, dato che l'Udinese resta in 10 al 40' per la seconda ammonizione di Abankwah. In pieno recupero, poi, il raddoppio: il destro al volo di Lontani viene respinto con la mano da un difensore, dagli undici metri va Bonomi che batte Malusà.

Doppio vantaggio e superiorità numerica, ma il Milan attacca anche in avvio di secondo tempo: al 47' un tentativo insidioso di Perin viene respinto dalla difesa avversaria, al 51' Sala mette fuori di poco. Il tris rossonero giunge al 56', nuovamente dai piedi di Ibrahimović che prima supera un avversario con un tocco sotto, poi va a segno col destro da fuori battendo ancora una volta Malusà. I ragazzi di Guidi continuano a macinare occasioni, al 71' sfiora il gol Perera. Il poker arriva però, al primo minuto di recupero. Paloschi lancia un triangolo con Cappelletti che, da destra, premia l'inserimento di Perin, a segno col piatto destro. Un bel gol, che fissa il punteggio finale sul 4-0 per noi!

LE DICHIARAZIONI

"È stata una partita approcciata molto bene dalla squadra, ero curioso di vedere l'esordio di ragazzi molto giovani che in queste settimane hanno lavorato benissimo", l'analisi di Mister Guidi. "Una volta che siamo passati in vantaggio i ragazzi hanno cominciato a macinare gioco e a costruire occasioni, concedendo molto poco agli avversari. Già in parità numerica ci stavamo esprimendo bene. Volevo vedere i ragazzi giocare come in allenamento, sin dal primo giorno hanno sempre dimostrato concentrazione e intensità mettendo in pratica quanto richiesto. Il gruppo è nuovo, giovane, e ci sono diversi aspetti su cui dobbiamo crescere ma ci sono tanti margini di miglioramento: questo risultato ci dà tanta autostima e fiducia, per migliorare".

IL TABELLINO

UDINESE-MILAN 0-4

UDINESE (3-5-2): Malusà; Abankwah, Palma (19'st Shpuza), Olivo (19'st Del Pino); Lazzaro, De Crescenzo (19'st Cella), Bozza, Di Leva (8'st El Bouradi), Marello; Pejičić, Bonin. A disp.: Kristancig, Shpuza, Polvar, Danciuțiu, Cella, Del Pino, Mlakar, Dal Vì, Vinciati, El Bouradi, Landolfo. All.: Bubnjić.

MILAN (4-2-3-1): Mastrantonio; Colombo (34'st Cappelletti), Parmiggiani, Paloschi, Perera; Sala, Perin; Bonomi (34'st Siman), Comotto (1'st Mancioppi), Ibrahimović (43'st Lamorte); Lontani (1'st Zaramella). A disp.: Faccioli; Skoczylas, Grilli, Frugnoli, Ossola, Tezzele. All.: Guidi.

Arbitro: Ubaldi di Roma 1.

Gol: 39' e 11'st Ibrahimović (M), 48' rig. Bonomi (M), 46'st Perin (M).

Ammoniti: 35' Abankwah (U), 40' Comotto (M), 45' Lontani (M), 14'st Bozza (U), 48'st Perera (M).

Espulso: 40' Abankwah (U) per seconda ammonizione.