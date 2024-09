Scotti dopo la doppietta all'Empoli: "In campo ci siamo divertiti. Youth League? Dobbiamo arrivare concentrati come oggi"

vedi letture

Dopo la sconfitta contro il Genoa il Milan Primavera è tornato a vincere e l'ha fatto con lo stile, travolgendo 4 a 1 i pari età dell'Empoli grazie alle reti di Ibrahimovic, Stalmach e doppio Scotti. Ed è proprio l'autore della doppietta che ha parlato nel post gara ai microfoni dei canali ufficiali del club. Queste le sue dichiarazioni:

"In campo ci siamo divertiti sia come ci ha chiesto il mister che come volevamo interpretare noi la partita. Era una delle cose fondamentali da fare oggi: tenere la palla, cercare di farli correre, e divertirci con il pallone".

Ti senti un po' leader di questa squadra?

"Io comunque lavoro ogni giorno con dei ragazzi fantastici, lo ripeto sempre, che siano i 2008, i 2007, magari più grandi di me. Sono ragazzi intelligenti, bravi, quindi sono felice di essere un punto di riferimento per loro e spero di esserlo anche per le prossime partite".

Sull'impregno in Youth League contro il Liverpool

"La cosa più importante adesso è secondo me il lavoro. Noi ogni giorno ci alleniamo, lavoriamo a testa bassa, i risultati tanti vengono, con il lavoro si ottengono. La Youth League è un po' come il campionato, ovviamente è una cosa importante, giustamente non lo nego, però dobbiamo arrivare sempre concentrati come abbiamo fatto in campionato e come abbiamo fatto oggi in questa partita".