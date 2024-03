Youth League, confermati gli orari delle final four: quando gioca il Milan

vedi letture

La Uefa nella giornata di oggi ha reso ufficiali gli orari per le sfide delle semifinali di Youth League. Il Milan dopo un girone dominato e dopo aver passato ai rigori sia gli ottavi di finale, contro il Braga, che i quarti di finale, contro il Real Madrid, per il secondo anno consecutivo parteciperà alle final four. Semifinali e finali si terranno a Nyon, in Svizzera. Le semifinali si giocheranno il 19 aprile, un venerdì: i rossoneri saranno in campo nella seconda sfida, alle ore 18 contro il Porto. L'eventuale finale si giocherà lunedì 22 sempre alle ore 18. Nell'altra semifinale si affrontano Olympiacos e Nantes.

Il programma completo:

SEMIFINALI - 19 APRILE, NYON (Centre Sportif de Colovray)

Ore 14.00: Olympiacos - Nantes

Ore 18.00: Porto - Milan

SEMIFINALI - 22 APRILE, NYON (Centre Sportif de Colovray)

Ore 18.00: Olympiacos/Nantes - Porto/Milan