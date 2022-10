Youth League, domani alle 14 Dinamo Zagabria-Milan

Dopo la sconfitta in campionato della Primavera del Milan in casa contro la Roma, la squadra di Abate vuole rifarsi in Youth League: domani alle 14 i rossoneri saranno ospiti della Dinamo Zagabria in vista del quinto e penultimo turno del girone della competizione europea. Milan al momento a quota 8 punti in classifica a comandare il gruppo E, mentre i croati sono secondi a 6 punti. Seguono Salisburgo a 5 e Chelsea a 2.