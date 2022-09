MilanNews.it

Domani pomeriggio ci sarà l'esordio in Youth League della Primavera del Milan che affronterà in trasferta il Salisburgo: la formazione di Ignazio Abate scenderà in campo alle 15 allo Stadion Grödig. Il match sarà diretto dall'arbitro tedesco Schlager, gli assistenti saranno invece Dietz e Blos, mentre il quarto uomo sarà l'austriaco Ebner.