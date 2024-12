Youth League, la sfida decisiva contro la Stella Rossa si giocherà a Solbiate

vedi letture

Il Milan Primavera allenato da mister Federico Guidi, dopo l'impegno di domani in campionato in casa della Sampdoria, sarà chiamato a giocarsi tutte le sue carte nell'ultima sfida del girone unico di Youth League, competizione in cui - negli ultimi due anni - i rossoneri sono sempre arrivati nelle prime quattro. La partita si giocherà alle 14.00 di mercoledì 11 dicembre e l'avversario sarà la Stella Rossa: il Milan deve vincere e sperare di rientrare tra le 22 prime classificate che accedono ai sedicesimi di finale.

Come riportato dagli account ufficiali del club, la partita si giocherà allo stadio "Felice Chinetti" di Solbiate Arno, casa del Milan Futuro, invece che al Puma House of Football. I biglietti per la gara saranno disponibili prossimamente.