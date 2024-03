Zeroli festeggia dopo il 2-0 contro la Lazio: "Vittoria importantissima, avanti insieme!"

vedi letture

Sorride Igazio Abate insieme al suo Milan Primavera dopo la vittoria per 2-0 quest'oggi contro la Lazio, grazie alle reti di Simmelhack e Zeroli (terzo sigillo in Campionato Primavera). Il capitano dei rossoneri sta infatti vivendo un vero e proprio magic moment dopo i due rigori vincenti in Youth League contro Braga e Real Madrid. Apparso sul proprio profilo Instagram, questo il bel messaggio di Zeroli dopo la vittoria della sua squadra in campionato.

"Una vittoria importantissima prima della sosta! Andiamo tutti insieme".