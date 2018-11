Amelia: "Milan, a gennaio prendi Ibra e Pato. Parlo col brasiliano, possono alzare l'asticella"

Marco Amelia, ex portiere del Milan e campione d'Italia 10/11, ha rilasciato un'intervista a calciomercato.com. Questo un particolare passaggio sul prossimo mercato invernale del Milan, sulle suggestive piste che portano a Ibrahimovic e Pato: 'Li prenderei tutte e due. Conoscendo le due situazioni contrattuali, credo sia più facile arrivare a Zlatan perché Pato è più legato da clausole e impedimenti vari. Sento ancora Pato, avendoci giocato insieme, e li seguo sempre con grande costanza. Pato è un giocatore di 28 anni, integro, non salta una partita da tempo e fa gol: io lo prenderei subito. Sa che vuole dire essere un giocatore del Milan, vestire quella maglia, il peso di San Siro e le responsabilità che comportano. Se dovessi scegliere tra i due, opto per una decisione di necessità e prendo Ibrahimovic. Io so cosa può portare all'interno dello spogliatoio con la sua mentalità da campionissimo. Può far alzare l'asticella nei giovani del gruppo, con lui la competitività è al massimo. A breve, però, prenderei anche Pato perché è uno degli attaccanti più forti in circolazione'.