Amoruso su Piatek: "Grande chance per lui, sono convinto che possa fare bene anche al Milan"

Nicola Amoruso, ex attaccante, tra le altre, di Juventus e Napoli, è stato ospite negli studi di SkySport24 e su Piatek ha dichiarato: "Dopo 13 gol nel Genoa nel girone di andata, ora Piatek avrà la grande chance di giocare in un top club come il Milan. Sicuramente non è atteso da un compito facile, ma lui ha grande entusiasmo e qualità. Sono convinto che possa fare bene anche al Milan".