Ancelotti: "Mbappe o Haaland? Florentino ha intenzioni molto serie per luglio"

Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, si è così espresso al Corriere dello Sport sul mercato dei galacticos: "Mbappe o Haaland? Nel 2022 sarà pronto il nuovo Bernabeu e Florentino ha intenzioni molto serie per luglio. L'offerta del Real è stata una sorpresa fantastica, non avevo mai perso contatti con il club. Dipendesse da me resterei qui per sempre, non c'è miglior luogo in cui vivere e fare calcio. Nel Real tutto è sempre uguale, cambiano solo gli allenatori. Gli stessi fisioterapisti, gli stessi giornalisti, gli stessi medici..."