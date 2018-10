Biglia: "I derby si vincono: abbiamo fiducia in noi, vogliamo dare continuità alle vittorie portate a casa"

Lucas Biglia, nel corso dell'intervista rilasciata a Sky Sport, ha parlato anche del derby: "Il derby è il derby da tutte le parti, in Argentina, in Belgio e in Italia. Ho la fortuna di giocare questo grandissimo derby tra due squadre fortissime, anche per la storia. I derby si vincono, speriamo di portarlo a casa, di fare bene, incontriamo una squadra in forma. Abbiamo fiducia in noi, vogliamo continuare queste vittorie che abbiamo portato a casa. Ci prepariamo al meglio”.