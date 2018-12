Bologna-Milan, Zaccardo: "La partita della paura"

In vista del match tra Bologna e Milan e del confronto in panchina tra Inzaghi e Gattuso, La Gazzetta dello Sport ha intervistato l’ex rossonero Cristian Zaccardo. Ecco le sue parole: "Sarà la partita della paura. Serve una risposta da entrambe. Inzaghi è in difficoltà e, se non dovesse vincere, la situazione diventerebbe complicata. I rossoneri sono usciti anche immeritatamente dall’Europa League, ma in Grecia non è stato il solito Milan. Gattuso, rispetto a Pippo, in campionato ha la classifica dalla sua parte e meno da perdere. Li conosco bene, mi sembra che Rino abbia più in mano la squadra. Lo spogliatoio è con lui, forse questo succede meno a Bologna con Inzaghi. Il calendario del Milan è in discesa fino a Natale e Gattuso può approfittarne. Leonardo è molto preparato. Le dure critiche all’arbitraggio in Grecia? È giusto che sia stata la società e non Gattuso a parlare di certi temi. Leo ha esperienza e sa ciò che dice. Higuain? Non sono i gol il problema del Pipita, ci si aspetta di più da lui come carisma e carattere. Dovrebbe essere un trascinatore in campo. Il quarto posto arriverà solo se il Milan troverà continuità di risultati".