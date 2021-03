Calhanoglu: "Hauge deve lavorare sulla tattica e su quello che gli chiede Pioli"

Hakan Calhanoglu, intervistato da vg.no, ha dato dei consigli a Jens Petter Hauge per crescere e tornare a far parte dei titolari del Milan:

Cosa deve fare per entrare a far parte dei titolari? "Deve lavorare. Deve credere in se stesso. Non è facile giocare nella formazione titolare, abbiamo molti giocatori di qualità, quindi deve prendersi il suo tempo. Deve lavorare di più sulla tattica e su quello che gli chiede l'allenatore, ma il suo momento arriverà sicuramente".