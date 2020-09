Cannavaro: "Ibra grande leader. Se il Milan prende Tonali apre un ciclo"

Fabio Cannavaro, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato così di Ibrahimovic: "Lui è l’eccezione che ti puoi permettere. Il feeling che ha stabilito con Pioli fa sì che il Milan abbia una leadership importante che aiuterà l’ambiente a ritrovare fiducia e crescere. Però Ibra ha un grande difetto: ho visto da alcune immagini che si tuffa malissimo. Dovrò invitarlo in barca con me per insegnargli. E comunque se i rossoneri prendono Tonali aprono un ciclo, come spero anche l’Italia di Mancini che sta facendo crescere talenti importanti, ora giocano in club di un certo livello. Penso a Bernardeschi, Chiesa, Pellegrini, Zaniolo, Sensi, Bastoni".