Cannavaro su Ibrahimovic: "Cura ogni dettaglio come CR7"

Intervistato da Tuttosport, Fabio Cannavaro, allenatore del Guangzhou Evergrande, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic: "Quando arrivò alla Juve era un ragazzino, ma era chiaro fosse diverso dagli altri. È lanciatissimo, Zlatan! Gli vanno fatti i complimenti per come si cura e gestisce: si parla sempre di Cristiano Ronaldo, ma Ibra cura ogni dettaglio come CR7".