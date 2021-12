Causio: "Gli infortuni possono decidere le sorti della stagione: chi ne avrà di meno sarà avvantaggiato per il successo finale"

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Franco Causio ha parlato della lotta scudetto. Queste le sue parole: "Gli infortuni possono decidere le sorti della stagione: chi ne avrà di meno, per capacità e fortuna, sarà avvantaggiato per il successo finale. Anche per questo l’Inter in questo momento la vedo come favorita, per struttura complessiva della rosa e per gioco. L’Atalanta al contrario del Milan ha recuperato tutti, per questo più che mai è da tenere in considerazione. E anche il Napoli di Spalletti ha perso giocatori importanti. Tornando ai rossoneri, se Giroud e Ibra stanno bene ritengo che l’attacco sia già ben coperto così"