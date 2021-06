Costacurta: "Per me il Milan rimarrà sempre una famiglia. Mi ha dato tanto e ho sempre provato a restituire qualcosa"

Intervenuto ai microfoni de 'Il Giornale', l'ex rossonero Alessandro Costacurta ha parlato del suo amore per il Milan. Queste le sue parole: "Per me il Milan rimarrà sempre una famiglia, ho speso 27 anni in quella società, sono arrivato prima dell'era Berlusconi addirittura, e non posso che essere molto grato e legato all’ambiente. Mi ha dato tanto e io non ho fatto altro che cercare di mettermi a disposizione, ho sempre pensato che dovessi ricambiare tutta l’attenzione che mi ha riservato. Da piccolo non sono mai stato tifoso di calcio, tifavo un po' il Varese...Poi è arrivato il Milan che è diventata la mia famiglia"