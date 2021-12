Di Biagio su Scamacca: ​"Somiglia al primo Ibrahimovic, quello dell'Ajax"

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Gigi Di Biagio ha parlato di Scamacca. Queste le sue parole: ​"Somiglia al primo Ibrahimovic, quello dell'Ajax. Ancora sta completando la propria crescita proprio come lo svedese in quel periodo. Ma è sfrontato e spensierato e fa giocate di altissimo livello in modo molto naturale. Ha la tecnica di un giocatore alto 1,75 e la fisicità di uno di 1,95 come lui. Può diventare un centravanti di grandissimo livello".