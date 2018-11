F. Fedele: "Con Kessie in difesa, a centrocampo potrebbe trovare spazio Bertolacci. Su Montolivo..."

Intervenuto a Radio Sportiva, Furio Fedele, giornalista del Corriere dello Sport, ha commentato così il momento del Milan dopo l'infortunio di Romagnoli: "Si potrebbe vedere Kessiè in difesa, lo aveva detto anche Gattuso. Anche Gattuso ha detto che Bertolacci avrebbe meritato più stima e considerazione, è molto probabile che lo si possa vedere in campo con la Lazio se Kessiè dovesse essere spostato in difesa. Montolivo? Non se ne andrà a gennaio perchè vuole onorare il contratto, non credo che giocherà dall'inizio ma potrebbe essere utilizzato a partita in corso. E' un Milan a pezzi dal punto di vista degli infortuni e anche Calabria e Rodriguez non stanno benissimo".