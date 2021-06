Florenzi su Donnarumma: "Nessuno deve dargli consigli: sceglierà lui cosa è meglio"

Intervenuto in conferenza stampa, il terzino della nazionale Alessandro Florenzi ha parlato del futuro di Donnarumma. Queste le sue parole: "A Gigio nessuno deve dare consigli, la vita è la sua, il lavoro e le decisioni sono le sue. Sceglierà quello che penserà sia la cosa migliore per il suo futuro. Sul PSG posso dire che questo anno mi ha insegnato tante cose: sono entrato in uno spogliatoio di persone e personalità forti. Sono un giocatore migliore e so di essere un giocatore forte".