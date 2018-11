G. Galli su Donnarumma: "Differenza tra Nazionale e Milan, in Azzurro molto più sereno. Problema mentale?"

Giovanni Galli, ex portiere rossonero, è intervenuto telefonicamente su Milan TV a "L'Inferno de Lunedì". Queste le sue dichiarazioni su Gianluigi Donnarumma: "Purtroppo non c'è stata una crescita continua, soprattutto in campionato. Questa situazione contrattuale, forse, lo sta condizionando troppo. Contro la Juventus, ad esempio, sul cross di Alex Sandro non è uscito ed ha segnato Mandzukic in volo, l'altra sera in Nazionale invece c'è stato lo stesso cross con l'area più affollata e lui è uscito alla perfezione, con una tranquillità disarmante. Perché al Milan non l'ha fatto? È un problema mentale? Lui nel club deve stare sereno. Anche aver cambiato preparatore a Milanello può aver smosso qualcosa, ma era giusto così perché dopo tanti anni c'è bisogno di uno stimolo diverso. Con un preparatore nuovo spazzi via il senso di appagamento e ti lancio su nuove idee. Però non accetto discussioni su Gigio, perché il suo progetto è ottimo. Agile, rapido, 1.95 di altezza, può essere un pilastro per i prossimi 15 anni. Però è obbligato a migliorare, non si può accontentare a 19 anni".