Galliani salta Milan-Monza: "Mi piange il cuore non poter essere presente"

Il Corriere della Sera riporta le dichiarazioni di Adriano Galliani, il quale non sarà a San Siro per l’amichevole tra Milan e Monza: "Mi piange il cuore non poter essere presente. Berlusconi? È veramente dispiaciuto anche lui. Ne avevamo discusso a lungo martedì al tradizionale pranzo di Arcore quando il presidente riunisce il board di Fininvest. Gli avevo portato la rosa della squadra con le faccine di tutti i giocatori. Era curioso, voleva sapere tutto. Era felicissimo di iniziare la stagione del grande sogno laddove tutti i nostri sogni già si realizzarono. Ho sentito Paolo Berlusconi poco fa, anche lui vedrà la gara da casa: ci siamo ripromessi che l’anno prossimo a San Siro torneremo. Ma in campionato stavolta".