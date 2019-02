Gattuso sull'Empoli: "Sono preoccupato. Non esistono partite facili, non dobbiamo sottovalutare questo match"

Alla vigilia del match contro l'Empoli, Rino Gattuso ha commentato così la sfida contro i toscani: "Da parte mia c'è grande preoccupazione, l'Empoli ha cambiato modulo tattico, abbina qualità tecniche ad una fase difensiva molto interessanti, partite facili in questo campionato non esistono, la crescita deve venire da questo tipo di partite. Spero che la gara non venga sottovalutata, sarà una partita molto molto difficile per noi".