Ibra a SportMediaset: "Primo tempo perfetto, poi abbiamo perso fiducia. Avevo grande voglia di giocare"

Queste le parole a SportMediaset di Zlatan Ibrahimovic dopo il derby perso 4-2 dal suo Milan contro l'Inter:

Sulla prestazione del Milan: "Nel primo tempo siamo stati perfetti. All'intervallo ci siamo detti di continuare così e di stare attenti ai primi 15 minuti. Purtroppo poi abbiamo preso due gol nei primi 15 minuti e da lì in poi abbiamo perso fiducia in quello che avevamo fatto nel primo tempo, cioè tenere palla, fare pressing alto e giocare con grandi motivazioni".

Sul gol: "Avevo grande voglia di giocare, era da tanto che non giocavo un derby. Mi sono preparato tutta la settimana per questa partita. Avevo grande voglia e fiducia, ma è mancato qualcosa per vincere".

Sulla sua esultanza dopo il gol: "Difficile spiegare quel momento, è stato un gesto istintivo. Prima della partita non penso a come esultare. E' stato comunque un bel momento".