Ibrahimovic sulla Champions: "Aspetto di giocarla in un San Siro pieno, quella sarà vera adrenalina"

Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero, si è così espresso all'evento di 'Mind the gum' presso l'Hotel Gallia sulla Champions League: "Se non hai giocato in Champions, non sai cosa ti è mancato in carriera. Anche solo fare la rifinitura col pallone della Champions. Ti dà un’altra energia, altra adrenalina. Io aspetto di giocare in Champions a San Siro con lo stadio pieno, quella sarà vera adrenalina”