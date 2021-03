Italia U21, Nicolato verso l'Europeo: "Il nostro obiettivo è spingere i giovani in Nazionale"

Paolo Nicolato, ct della Nazionale U21, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport in vista dell'Europeo di categoria che l'Italia si appresta ad affrontare dal 24 marzo con la partita contro la Repubblica Ceca: "Non dobbiamo e non vogliamo accontentarci dei risultati ottenuti fino a qui. Con Locatelli, Bastoni, Kean, potremmo vincere l'Europeo ma il nostro primo obiettivo è spingere giocatori in Nazionale maggiore". Parlando dell'attacco composto da Cutrone, Pinamonti, Scamacca e Raspadori: "I pochi gol sono un problema del nostro calcio. Delle quattro punte che abbiamo a disposizione, nessuna gioca con continuità e se non giocano non segnano. Da noi si preferiscono gli stranieri o gli attaccanti più stagionati". Poi sul gruppo: "Non è stato facile scegliere. Avrei tenuto la lista aperta visto i possibili problemi legati al Covid. Andiamo all'Europeo con una squadra che ha giocato poco insieme ma il cui spirito è rimasto intatto e che porterà in campo i propri valori".