Kovacevic: "Lazetic potrà imparare tanto da Ibra e Giroud"

In merito a come si troverà Lazetic con gente come Ibrahimovic e Giroud al Milan, Darko Kovacevic, ex attaccante della Juventus, ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Lazetic potrà imparare tantissimo da campioni con così tanta esperienza, accanto a loro migliorerà. Lavorerà con Pioli, uno degli allenatori più bravi a valorizzare i giovani in Italia e a scegliere il momento giusto per lanciarli, e avrà alle spalle una società che sa riconoscere i talenti e aspettarli. Mi piace la loro filosofia, squadre come il Lipsia e il Salisburgo hanno dimostrato che si può fare strada puntando sugli under 25 e il Milan ha alzato il livello: investe sui profili verdi e lotta per vincere lo scudetto".