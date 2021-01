Maldini: "Conosciamo Mandzukic, è la società che decide. Il gruppo trascina i giocatori"

Paolo Maldini, intervistato da Sky Sport, ha parlato dell'acquisto di Mario Mandzukic: "Noi conosciamo bene il carattere di Mandzukic, ci abbiamo parlato. Non ci consultiamo con i nostri giocatori, è la società che ci decide. Abbiamo un contatto diretto con l'allenatore. Nel calcio non bastano i bravi ragazzi, non che Mario non lo sia. Il gruppo trascina anche chi è leggermente diverso, non sto parlando di Mario ma in generale".