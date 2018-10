Maldini: "Direttore sviluppo strategico area sport del Milan, vi spiego il mio ruolo"

Paolo Maldini, leggenda rossonera ed attuale dirigente del club, è stato ospite del Festival dello Sport di Trento. Dal palco della manifestazione, ecco spiegato il suo ruolo a Casa Milan.

Direttore sviluppo strategico area sport del Milan, cosa significa? "Io e Leo ci dividiamo l'area sportiva. Ed è tantissimo: non è solo gestire la squadra, giocatori, allenatori, acquisti e cessioni. È anche dare una certa linea, un senso di appartenenza al club. Vado in ufficio a Casa Milan al mattino, lo condivido con Leonardo perché è immenso e abbiamo deciso di starci in due. Sono arrivato nel momento peggiore che era quello del mercato e sono stato subito travolto da un mondo a sè che non ha nulla a che fare col calcio giocato. Poi fortunatamente è iniziato il campionato e abbiamo avuto un filo più di tempo per respirare e riposarci, avendo l'occasione anche di incontrare la squadra".