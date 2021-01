Marani: "Il Milan sta facendo un mercato per l'immediato"

Matteo Marani ha parlato così del mercato invernale del Milan ai microfoni di SkySport24: "Il Milan non sta facendo più solo un mercato di prospettiva, ma un mercato per l'immediato. Significa che accarezza l'idea di poter lottare fino alla fine per lo scudetto. Il club rossonero sarà forse l'unico tra quelli al vertice che potrà fare delle operazioni e quindi questo mercato potrebbe dare qualcosa in più al Milan. Finora la squadra di Pioli è stata bravissima, delle 11 partite senza Ibra ne ha vinte ben 8, onestamente non pensavo potessero avere un rendimento così senza lo svedese. Ha superato tante difficoltà e ora con i nuovi rinforzi a gennaio ridurrà ancora di più il gap che aveva dall'Inter".