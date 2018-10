Marcotti: "Elliott vuole portare il Milan ad una valutazione di oltre un miliardo. Gazidis? Scelto dal club perché..."

Gabriele Marcotti, ESPN Senior Writer, colonnista del Times, corrispondete del Corriere dello Sport ed autore di quattro libri, è stato ospite del Milan Weekly Podcast per una lunga chiacchierata tutta a colori rossoneri. Queste le sue dichiarazioni sull'attuale dirigenza di Casa Milan e sul futuro che attende il Diavolo: "Con Elliott, la grande paura quando hanno preso il controllo del club era che dicessero 'non ci interessa, racimoliamo più soldi possibili da questo club e prendiamoci quello che ci interessa', lasciando poi la società in mezzo ad una strada. Ma non l'hanno fatto, anzi, hanno preso controllo del Milan con la visione di ribaltarlo completamente nel medio-lungo periodo. Altrimenti non avrebbero portato a Casa Milan Ivan Gazidis con un progetto così lungo. Ora le difficoltà sono, ovviamente, ereditate dal limbo in cui stava il club in precedenza, perché il Fair Play Finanziario arriverà per ciò che è successo in precedenza rispetto all'attuale dirigenza. Dovranno passare attraverso queste procedure, prendere l'eventuale colpo e da lì, Elliott dovrà continuare a costruire mattone su mattone, partendo da un voluntary agreement che permetterebbe loro di tenere certi livelli di spesa in attesa che crescano i ricavi. Questo è il grande motivo per il quale è stato 'acquistato' Gazidis".

Come si sta muovendo Elliott nel mondo sportivo? "Non hanno esperienza nello sport, anche per questo si sono tutelati prendendo Ivan Gazidis. Lui è intelligente, competente, con una marea di esperienza nel calcio e, in aggiunta, hanno riportato Maldini nel club. Sia Berlusconi che Fassone aveva incassato solo dei fragorosi no da Paolo, il fatto che invece abbia posto fiducia in questo progetto credo sia un enorme segnale. Maldini non aveva bisogno di lavorare, se è tornato all'opera è perché crede nel nuovo Milan, che è davvero incoraggiante se si è tifosi rossoneri. Anche Leonardo è un altro ragazzo intagliato, scaltro, intelligente, che porta credibilità alla società".

Credi che Elliott possa rimanere anche più a lungo del tempo prestabilito? "Credo che col passare degli anni, Elliott non terrà il club. Credo vogliano innalzare al massimo il valore del Milan. Dal loro punto di vista, mettendo in conto dei soldi che hanno messo in gioco e la somma persa da Li nel momento del default, se riuscissero a vendere il club per 600 o 700 milioni avrebbero un profitto incredibile. Anche se, credo e potrei sbagliami, vogliono alzare il valore complessivo del Diavolo a più di un miliardo. Penso che questo sia il loro obiettivo per i prossimi 3-5 anni".