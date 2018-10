Marcotti: "Flamengo grande club, Paquetá saprà come gestire le pressioni al Milan. Se lo ha scelto Leonardo..."

Ospite del Milan Weekly Podcast, il collega Gabriele Marcotti ha parlato così dell'ultimo colpo di casa Milan, Lucas Paquetá: "L'ho visto in tv quando ha debuttato con il Brasile, poi l'ho studiato in vari video. Gioca in un grandissimo club come il Flamengo, questo indica già il livello di capacità che ha il ragazzo nel saper gestire la pressione. Negli anni, abbiamo visto una marea di ragazzi brasiliani con un cartellino altissimo che non hanno soddisfatto le aspettative, in pochi ci sono riusciti. Credo che appunto per questo serve riporre fede totale in Leonardo. Il dirigente rossonero ha contatti straordinari ed è originario di Rio, è in Europa da più di 25 anni tra carriera da giocatore, allenatore e manager, quindi conosce perfettamente quale giovane brasiliano può farcela in Europa e quale no".

Paquetá ha scelto il Milan rispetto ad altri club: "È stato un grandissimo sforzo monetario nel battere il PSG e la forza dei soldi qatarioti alle spalle. Ma bisogna anche dire che i francesi ora sono nell'inferno del Fair Play Finanziario, non possiamo sapere quanto sia limitati e fino a quanto potessero spingersi in là. Dal punto di vista del ragazzo, guardando alle stelle del reparto offensivo dei parigini e mettendolo in confronto con quello del Milan, è palese come ci sia maggior minutaggio a disposizione in rossonero. È una mossa intelligente di Leonardo ma è dura difficile se il prezzo è corretto, finché non lo vedremo in Serie A resterà tutto sospeso".