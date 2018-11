Mihajlovic su Donnarumma: "È ancora un ragazzino... ma di qualità"

Nel corso della sua intervista a Tuttosport, Sinisa Mihajlovic ha parlato anche di Donnarumma: "Non dimentichiamo che Gigio è sempre un ragazzino, con tutte le pressioni è quello che è successo intorno a lui. Ha iniziato a 16 anni. Un ragazzino che ha grosse qualità, se gioca titolare nel Milan. È andato in porta perché meritava, in quel momento era più forte degli altri. Poi certo bisogna avere coraggio a lanciare un ragazzo di 16 anni. Ma io non ho mai guardato se un giocatore è vecchio o giovane, ma solo se è bravo. Donnarumma mi dava più garanzie".