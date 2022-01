MN - Bergonzi: "Comportamento del Milan giusto e apprezzabile, merito di Pioli e Maldini"

Mauro Bergonzi, ex arbitro di Serie A e internazionale, si è così espresso in esclusiva (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) ai microfoni di MilanNews.it sul comportamento del Milan nel post Milan-Spezia: "I dirigenti del Milan si sono comportati benissimo ieri, in maniera oltremodo signorile ed elegante. Ciò contraddistingue la società Milan, Paolo Maldini e Stefano Pioli: sono signorili ed eleganti nella loro vita e, di conseguenza, il loro modo di essere si estende poi al campo, agli spogliatoi e alla partita. Ieri il Milan ha capito l'errore dell'arbitro ed è stato giusto e apprezzabile il comportamento di tutto il club rossonero. Rebic vedendo quelle due mani alzate si è arreso anche lui... Ma perché: perchè questi giocatori sono guidati da due grandi persone come Maldini e Pioli".