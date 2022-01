MN - Collovati su Kalulu: "Il suo ruolo è centrale, ma va benissimo in emergenza"

Fulvio Collovati, ex calciatore del Milan ed attuale opinionista, si è così espresso in esclusiva (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) ai microfoni di MilanNews.it su Kalulu: "Secondo me il suo ruolo è difensore centrale; può sì fare anche il terzino, ma un po' più difensivo rispetto a Calabria e Florenzi. Anche lui, in generale, è stata una buona intuizione della dirigenza... Forse Ballo-Touré è l'unico punto interrogativo, ma per il resto il Milan sul mercato ha indovinato molte scelte. Poi, va benissimo Kalulu, ma in questa situazione di emergenza - se mi viene chiesto - dico che un difensore nuovo bisogna prenderlo assolutamente: il campionato è lungo, ci sono 20 partite da giocare e troppi possibili imprevisti".