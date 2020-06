MN - De Santis: "Massara ha avuto contatti con gli agenti di Gaich. Il giocatore ha cifre abbordabili"

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Milannews.it l'agente FIFA Lorenzo De Santis, intermediario molto attivo in Argentina, ha parlato di Adolfo Gaich (LEGGI QUI L'INTERVISTA COMPLETA). Questo il suo intervento sulle caratteristiche del calciatore:

De Santis cosa le risulta delle voci che girano intorno al nome di Adolfo Gaich?

“Da quello che ho potuto appurare nelle ultime ore, c'è stato un contatto recente tra Massara e l'agenzia che gestisce le prestazioni del ragazzo, la "CARO & BUSTOS", una presa d'informazioni che è servita al Milan per aggiornarsi sulla situazione del centravanti argentino e soprattutto ribadire il proprio gradimento per lui. Al momento però non c'è stata un'accelerata vera e propria, nessuna offerta ad oggi è sul tavolo”.

Quali sono secondo Lei gli eventuali margini di trattativa?

“Qualora il Milan decidesse davvero di affondare il colpo potrebbe portare via il giocatore a cifre molto abbordabili. Gaich ha una clausola rescissoria di soli 15 milioni di dollari (intorno ai 13 milioni di euro al cambio) ed un contratto in scadenza 2021 che permetterebbe, ai potenziali acquirenti, di risparmiare in sede di trattativa anche qualche milioncino in più. Al momento però l’dea di base del San Lorenzo è quella di realizzare la cifra completa”.