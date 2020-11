MN - Eranio su Tonali: "Togliere il posto a Bennacer e Kessie non è facile ma sono sicuro dimostrerà il suo valore"

Stefano Eranio, ex centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di MilanNews.it di Tonali. (CLICCA QUI PER LEGGERE L'INTERVISTA INTEGRALE) Queste le sue parole:

In mezzo al campo Kessie e Bennacer stanno facendo benissimo. Per Tonali non sarà facile trovare posto...

"Tonali è un giocatore molto valido e il Milan ha fatto bene a prenderlo. E' uno dei giovani più bravi in circolazione, questo è solo un momento di adattamento. In questo momento Kessie e Bennacer stanno facendo molto bene, giocano insieme da tempo e hanno raggiunto una maturazione di gioco e di personalità importante. Togliere il posto a uno di loro due non sarà quindi facile, ma sono convinto che Tonali, che fisicamente è un diesel, non appena potrà giocare con continuità farà vedere il suo valore".