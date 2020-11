ESCLUSIVA MN - Eranio: "Ibra ringiovanito, corre come un ragazzino. Il Milan ha fatto bene a prendere Tonali. Scudetto? Giusto crederci"

La redazione di Milannews.it ha intervistato in esclusiva Stefano Eranio, ex giocatore rossonero, il quale ha parlato del match di domenica tra Napoli e Milan, dell'assenza in panchina di Pioli, del rendimento di Ibrahimovic, delle difficoltà di Tonali e della corsa scudetto. Ecco le sue parole:

Domenica si gioca Napoli-Milan. Che ricordi ha delle sfide contro i campani in maglia rossonera?

"Ho bei ricordi del San Paolo. Mi ricordo con piacere soprattutto quella partita in cui abbiamo vinto 5-1 (8 novembre 1992, ndr) con quattro gol di Van Basten e uno mio. E' uno stadio che quindi ricordo con piacere".

Che match si aspetta domenica sera?

"Prima di tutto bisogna fare la conta e vedere chi ci sarà visto che con l'emergenza Covid ogni giorno succede qualcosa. A parte questo, credo che sarà una grande partita tra due squadre che hanno una precisa identità di gioco. E' una sfida che arriva dopo la sosta per le nazionali, quindi ci sarà qualche incognita in più. Sicuramente a uno come Ibrahimovic, tenendo conto anche della sua carta d'identità, questa sosta ha fatto benissimo perchè ha avuto la possibilità di ricaricare le pile e questa è una cosa molto importante per il Milan. Domenica sarà una sfida aperta tutti i risultati per come giocano le due squadre".

L'assenza di Pioli in panchina può pesare per i rossoneri?

"Oltre a Pioli non ci sarà nemmeno Murelli che è il suo vice. Sicuramente la figura dell'allenatore in panchina è importante, però va detto che il Milan sta facendo bene da tanto tempo, gioca tutte le partite con il giusto approccio e con un'identità ben preciso. Quando ci sono questi big-match non serve parlare troppo, i giocatori sanno l'importanza di queste gare e quindi sanno benissimo che devono rendere al massimo. In una partita contro una squadra meno forte l'assenza di Pioli si sarebbe probabilmente sentita di più, ma in gare come quella di domenica contro il Napoli i giocatori non faranno fatica a trovare le giuste motivazioni".

E' sorpreso dal rendimento di Ibrahimovic?

"Mi ha sorpreso soprattutto come ha iniziato questa stagione. L'ho visto realmente ringiovanito, corre come un ragazzino, mentre quando era arrivato a gennaio si vedeva che gli mancava qualcosa dal punto di vista fisico. Ora ha invece fatto tutta la preparazione e si vede che hanno lavorato molto bene. Basta vedere come corre per capire che hanno fatto il lavoro giusto. Sono convinto che Ibra manterrà questo stato di forma per tutto l'anno".

In mezzo al campo Kessie e Bennacer stanno facendo benissimo. Per Tonali non sarà facile trovare posto...

"Tonali è un giocatore molto valido e il Milan ha fatto bene a prenderlo. E' uno dei giovani più bravi in circolazione, questo è solo un momento di adattamento. In questo momento Kessie e Bennacer stanno facendo molto bene, giocano insieme da tempo e hanno raggiunto una maturazione di gioco e di personalità importante. Togliere il posto a uno di loro due non sarà quindi facile, ma sono convinto che Tonali, che fisicamente è un diesel, non appena potrà giocare con continuità farà vedere il suo valore".

Secondo lei il Milan può lottare veramente fino alla fine per lo scudetto?

"Io penso che sia giusto provarci, soprattutto in un'annata particolare come questa. Il Milan ci deve credere, se continua a giocare così è lecito poter pensare di vincere lo scudetto. Chiaramente tra il dire e il fare però c'è di mezzo il mare, a Milanello devono sperare di avere sempre a disposizione tutti i giocatori".