MN - Felix (Marca): "In Spagna c'è sempre grande rispetto per il Milan"

La redazione di MilanNews.it ha contattato in esclusiva il giornalista di Marca José Felix Diaz. Con il collega spagnolo si è parlato anche dell'amichevole di lusso di domani tra Real Madrid e Milan.

Domani grande sfida tra Real Madrid e Milan. Si tornerà, almeno sulla carta, alle leggendarie battaglie di un tempo...

"In Spagna c'è sempre un grande rispetto per il Milan, perciò che è stato nella storia e per ciò che è adesso. C'è la sensazione che la squadra stia tornando a certi livelli, che si appresta, con buoni giocatori e una buona società, a tornare grande".