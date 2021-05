MN - Gomez (As) su Ramos: "Sarebbe bello vederlo a Milano ma la sua priorità è rimanere al Real Madrid"

Intervenuto ai microfoni di 'Milannews.it' il giornalista di As Sergio Gomez ha parlato della situazione relativa a Sergio Ramos. (CLICCA QUI PER L'INTERVISTA COMPLETA) Queste le sue parole: "Dal punto di vista romantico sarebbe molto bello vederlo a Milano, soprattutto per Maldini. Ma voglio essere realista e rimarrà un sogno. La sua priorità è il rinnovo con il Real Madrid, anche se non c'è ancora un accordo. Comunque non credo sia un'operazione possibile per il Milan, soprattutto dal punto di vista economico: Ramos prende dieci milioni di euro all'anno, e il Milan non credo sia in grado di dare così tanti soldi ad un altro giocatore dopo Ibrahimovic".