ESCLUSIVA MN - Gomez (AS): "Vazquez ha ricevuto l'offerta del Milan. Vi dico di Brahim e Ramos..."

La redazione di MilanNews.it ha intervistato, in esclusiva, Sergio Gomez, giornalista del quotidiano spagnolo AS. Con Sergio abbiamo parlato dell'offerta del Milan per Lucas Vazques, in scadenza di contratto con il Real Madrid, di Brahim Diaz e di una romantica idea di portare in rossonero Sergio Ramos.

Il Milan è sempre attento alla situazione di Lucas Vazques, che sta trattando il rinnovo con il Real. A che punto siamo della trattativa con i due club?

"Lucas non ha ancora dato la propria parola al Milan. Semplicemente il suo agente ha ricevuto l'offerta dal Milan e sembra che Lucas accolga con molto piacere l'esperienza in Italia: ha molti amici, tra cui Theo, Castillejo, Callejon e Brahim Diaz. L'Italia è un campionato che ha sempre attirato la sua attenzione."

Qual è l'offerta del Milan?

"I termini dell'offerta del Milan non sono ancora noti, ma l'unica cosa che sappiamo è che Lucas ha ricevuto un'offerta da parte del Milan, oltre a quella di altri club come PSG e Bayern, anche se quella dei rossoneri sembra essere la migliore. Le cifre, comunque, dovrebbero essere intorno ai 4-5 milioni di euro, che è anche l'ultima offerta di rinnovo del Real Madrid".

Sarebbe utile un giocatore come Lucas Vazquez al Milan?

"Lucas è un giocatore che andrebbe bene in qualsiasi schema tattico. Io lo reputo un giocatore da club, da squadra, è un modello per tutti: si impegna, lavora, si allena costantemente e ha molto coraggio. Lo ha sempre fatto e lo farà in qualsiasi squadra, è il tipico giocatore che ogni allenatore vorrebbe. Un ragazzo molto composto, che non protesta mai per una sostituzione o altro. Con Zidane gioca largo a destra, ed è un giocatore molto utile e che ogni squadra dovrebbe avere. La speranza del Real Madrid è di ritrovarlo per una possibile finale di Champions, anche se sembra molto difficile".

Ci sono possibilità di vedere Brahim Diaz in rossonero anche il prossimo anno?

"Su Brahim, ma anche per Ceballos e Bale, la decisione verrà presa dopo la stagione perché il Real è concentrato su campionato e Champions. Se Brahim farà o meno un altro anno al Milan molto dipenderà da come finisce questa stagione del Real".

Considerando che Paolo Maldini è l'idolo di Sergio Ramos, ci sono le possibilità di vedere il difensore del Real al Milan?

"Dal punto di vista romantico sarebbe molto bello vederlo a Milano, soprattutto per Maldini. Ma voglio essere realista e rimarrà un sogno. La sua priorità è il rinnovo con il Real Madrid, anche se non c'è ancora un accordo. Comunque non credo sia un'operazione possibile per il Milan, soprattutto dal punto di vista economico: Ramos prende dieci milioni di euro all'anno, e il Milan non credo sia in grado di dare così tanti soldi ad un altro giocatore dopo Ibrahimovic".