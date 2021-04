MN - Pauluzzi: "Calhanoglu? I momenti difficili aiutano a scegliere chi tenere a tutti i costi e chi lasciare andare via senza rimpianti"

Nel corso della sua intervista a MilanNews.it (qui l'integrale), il giornalista Valentin Pauluzzi, corrispondente itaiano per France Football e L'Equipe, ha parlato così di Hakan Calhanoglu e il suo futuro:

A proposito del futuro dei giocatori, secondo te il parlare con insistenza, e direi anche giustamente visto che ormai siamo a due mesi dalla scadenza, del contratto di Calhanoglu abbia influito anche sulle sue prestazioni? Vuoi per gli infortuni, vuoi per i rumor, vuoi per il Covid ma il rendimento del turco nel 2021 è calato vistosamente: “Queste cose c’è chi le soffre di più, ad esempio il Calhanoglu dei primi due anni in un Milan quasi allo sbando che aveva difficoltà e faceva fatica. Si vedeva che non aveva forza mentale per resistere in un ambiente difficile. Anche questo è un modo per capire su che calciatori puntare: un giocatore deve essere in grado di mantenere un certo livello di rendimento a prescindere dal contesto, e viste anche le richieste di stipendio che ha lui per rinnovare non so se sarebbe un grande rimpianto. Vedere chi riesce a sopportare momenti complicati è un buon modo per scegliere chi farà parte della rosa del futuro, tra chi tenere a tutti costi e chi lasciare andare via senza troppi rimpianti. Secondo me uno come Calhanoglu che non è più così giovane, è un classe ’94, deve avere già delle certezze dal punto di vista mentale. Se non le hai ancora allora non le avrai mai probabilmente”.